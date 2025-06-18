الرياض - كتبت رنا صلاح - وسط أجواء جماهيرية صاخبة في ملعب “هارد روك” بولاية ميامي الأمريكية، تتواصل واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأولى في كأس العالم للأندية 2025 بين مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد البيضاوي المغربي. اللقاء، الذي انطلقت صافرة بدايته عند السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حمل منذ لحظاته الأولى مؤشرات لمواجهة من العيار الثقيل ومانشستر سيتي أنهى الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة، لكن الشوط الثاني انطلق وسط تغييرات تكتيكية من الجانبين، ما أنذر بتحول محتمل في مجريات اللقاء لصالح أي من الفريقين.

الوداد يبحث عن العودة ومانشستر سيتي يحاول الحسم: أحداث الشوط الثاني في مواجهة الجولة الأولى بكأس العالم

نجح مانشستر سيتي في فرض سيطرته على الشوط الأول، حيث بادر بالتسجيل مبكرًا عن طريق النجم فيل فودين بعد دقيقتين فقط من البداية والضغط تواصل من طرف الفريق الإنجليزي، وتعددت المحاولات الهجومية خاصة من عمر مرموش ودوكو، في حين كاد الوداد أن يعادل النتيجة في أكثر من مناسبة، إلا أن تألق الحارس إيديرسون أبقى شباك السيتي نظيفة وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، ترجم جيرمي دوكو أفضلية فريقه بهدف ثانٍ منح مانشستر سيتي أفضلية واضحة قبل العودة لغرف الملابس.

الشوط الثاني يبدأ بتحول واضح في أداء الوداد

مع بداية الشوط الثاني، أظهر الوداد رغبة حقيقية في تعديل النتيجة، فاندفع لاعبوه إلى الأمام وبدأوا بالضغط العالي على دفاع مانشستر سيتي والتبديلات المبكرة من الجهاز الفني للفريق المغربي أضفت طاقة جديدة على خط الهجوم، في وقت بدأت تظهر فيه بعض المساحات في وسط الملعب الإنجليزي والسيتي، رغم تقدمه، لم يركن إلى الدفاع، بل اعتمد على المرتدات المنظمة، خاصة من خلال سرعة جيرمي دوكو وتمركز مرموش داخل منطقة الجزاء.

التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي أمام الوداد

حارس المرمى: إيديرسون

الدفاع: ناثان أكي، فيتور رايس، لويس ريكو

الوسط: تيجاني رايندرز، ريان شرقي، نيكو أورايلي، فيل فودين

الهجوم: عمر مرموش، سافينيو، جيرمي دوكو

التوازن في التشكيل منح الفريق الإنجليزي قدرة على التنقل السلس بين الخطوط، ما صعّب على لاعبي الوداد إيجاد المساحات المناسبة للهجوم

أحداث دقيقة بدقيقة: محاولات مستمرة من الوداد وتقارب في الأداء

مع مرور الوقت، بدا واضحًا أن الوداد عازم على تقليص الفارق بأي وسيلة، فزاد من المحاولات الهجومية، خاصة عبر الأطراف، وسدد في أكثر من مناسبة نحو مرمى السيتي وفي الدقيقة 55، تصدى إيديرسون لتسديدة قوية من نور الدين أمرابط، تلتها محاولة من مهاجم الوداد تصدى لها الدفاع والسيتي، رغم الضغط، تمكن من الحفاظ على تمركزه الدفاعي واستغل مهارات لاعبيه في إبطاء إيقاع المباراة.

هل يستطيع الوداد قلب الطاولة؟

بينما يسير الوقت نحو الدقائق الأخيرة، يواصل الوداد محاولاته دون توقف والفريق المغربي يبدو أقرب للتسجيل من أي وقت مضى، لكن التسرع وقلة التركيز في اللمسة الأخيرة ما زالت العائق الأكبر ومانشستر سيتي، في المقابل، يسعى لإنهاء المباراة مبكرًا بهدف ثالث يمنحه أول 3 نقاط له في البطولة ويضعه على رأس المجموعة السابعة.