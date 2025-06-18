نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي سيميوني انزاجي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن التشكيل الرسمي للزعيم، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد الإسباني اليوم الاربعاء الموافق 18 يونيو في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل الهلال الرسمي أمام ريال مدريد في المونديال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، حسان تمبكتي، كوليبالي، جواو كانسيلو

خط الوسط: نيفيز، ناصر الدوسري، سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ليوناردو ماركوس

موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، ومنصة dazn هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية.