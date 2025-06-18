نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي الونسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الاربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام الهلال السعودي

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ارنولد، اسينسيو، هويسن، جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام.

خط الهجوم: جونزالو، فينيسيوس، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، ومنصة dazn هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

