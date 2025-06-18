نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمام بالميراس.. الأهلي يتطلع لإنعاش حظوظه في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل الأهلي، أكثر الأندية المصرية فوزًا بألقاب في كرة القدم، في إنعاش حظوظه بكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، عندما يواجه بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى غدًا الخميس.

وفرط الأهلي في انتصار كان في المتناول أمام إنتر ميامي الأميركي بقيادة ليونيل ميسي في مباراته الافتتاحية التي أهدر خلالها ركلة جزاء، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال موقع الأهلي الرسمي إن مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو «حرص خلال محاضرة فنية في فندق إقامة الفريق في نيوجيرسي على شرح بعض نقاط قوة وضعف بالميراس، مطالبًا اللاعبين بالتركيز الشديد».

وتحوم شكوك حول مشاركة الظهير الأيسر أحمد نبيل كوكا بسبب معاناته من كدمة في الركبة تعرض لها أمام إنتر ميامي.

ونقل موقع الأهلي عن طبيب الفريق أحمد جاب الله قوله: «اكتفى كوكا أمس بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية، ولم يشارك في المران الجماعي بسبب الإصابة التي يعاني منها».

وأوضح أن الجهاز الفني فضل عدم مشاركته في المران خوفًا من تفاقم الإصابة، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

وخسر الأهلي بالفعل جهود إمام عاشور بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة في المباراة الافتتاحية وخضوعه لجراحة.

وأوقعت قرعة النسخة الأولى من كأس العالم الموسعة للأندية الأهلي مع بورتو البرتغالي أيضًا في المجموعة الأولى.

وتعادل بالميراس سلبيًا أيضًا مع بورتو في مباراتهما الأولى بالمجموعة.

