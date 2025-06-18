الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته المرتقبة أمام فريق بالميراس البرازيلي غدًا الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث من المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، أي 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف” في نيويورك.

ضربة قوية جديدة للنادي الأهلي قبل مواجهتي بالميراس وبورتو تضع ريفيرو في مأزق

خاض الأهلي مواجهته الأولى في البطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب “هارد روك” في ميامي، وانتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث يتواجد الفريق ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية، والتي تضم إلى جانبه فرق، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويسعى للفوز في مباراة الغد من أجل زيادة فرصه في الصعود للدور التالي.

يُعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وبالميراس اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الموافق 2:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، ويُقام الاجتماع في ملعب “ميتلايف”، الذي سيستضيف اللقاء المرتقب.

إصابة طاهر محمد طاهر وغيابه عن المباراتين القادمتين

وفي ضربة قوية، تلقى النادي الأهلي نبأ سيئًا بغياب مهاجم الفريق طاهر محمد طاهر عن المباراتين القادمتين في كأس العالم للأندية، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية، لينضم اللاعب إلى إمام عاشور وكوكا اللذان يغيبان أيضًا للإصابة.