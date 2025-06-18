الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقام واحدة من أبرز مواجهات كأس العالم للأندية 2025، والتي تجمع بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

Real Madrid vs Al Hilal.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم للأندية

تُبث المباراة عبر مجموعة من القنوات المفتوحة والمشفرة التي حصلت على حقوق البث الحصري، ومن أبرزها:

قناة إم بي سي أكشن المفتوحة

قناة إم بي سي مصر 1

قناة إم بي سي مصر 2

قناة إم بي سي 5

قناة سبورتس فيرست المجانية على النايل سات

كما تنقل قناة دازن المواجهة بشكل حصري عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكن ضبطها عبر البيانات التالية:

التردد: 12054

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 3 على 4

موعد مباراة الهلال وريال مدريد

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، على ملعب هارد روك بالولايات المتحدة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواجهة منتظرة بين الكبار

يدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيلة تضم أبرز نجومه بقيادة كيليان مبابي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، بينما يسعى الهلال لتحقيق بداية قوية في البطولة مستندًا إلى عناصره المميزة وعلى رأسهم ألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز ومالكوم.

مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا وتعد من أبرز محطات دور المجموعات في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية.