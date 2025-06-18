الرياض - كتبت رنا صلاح - ترقب واسع من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لمباراة نارية تجمع بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تحتضنها الولايات المتحدة بمشاركة قياسية لـ32 ناديًا من مختلف القارات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. "اتفرج

يمكن مشاهدة اللقاء مباشرة عبر باقة من القنوات المفتوحة والمشفرة التي تنقل مباريات البطولة، وجاءت قائمة القنوات الناقلة على النحو التالي:

MBC مصر 1 HD

MBC مصر 2 HD

MBC Action (مفتوحة على النايل سات)

MBC 5

Sports First (مفتوحة عبر نايل سات)

كما تبث قناة DAZN المباراة بجودة عالية وتغطية خاصة، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات بالتردد التالي:

التردد: 12054

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة الهلال وريال مدريد

تنطلق المواجهة يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، على ملعب “هارد روك” الأمريكي، في تمام الساعة:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

تشكيل ناري وقمة كروية مرتقبة

ريال مدريد يدخل المباراة بتشكيلة مدججة بالنجوم يقودها كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، بينما يعتمد الهلال على القوة الهجومية لميتروفيتش، نيفيز، ومالكوم، بقيادة مدربه المخضرم.

المواجهة تمثل اختبارًا قويًا للطرفين في بداية مشوارهما بالبطولة، وسط تطلعات جماهيرية ضخمة لمشاهدة سهرة كروية من العيار الثقيل