نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو جمال: ريبيرو مبيعرفش يضحك خالص..وشخصية صارمة وحرمني من جائزة مالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يري عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي أن الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني المارد الأحمر شخصية صارمة كاشفا كواليس علاقته بيه حيث تدرب تحت قيادته في 2018 مع نادي هلسنكي الفنلدي أثناء احترافه هناك، وكان المدرب الإسباني آنذاك هو المدرب المساعد.



وقال عمرو جمال خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:" ريبيرو مدرب لا يعرف الابتسامة تدربت تحت قيادته عمري ماشوفتو بيضحك في تمرين ولا مباراة ولا حتي لما خدنا بطولة "



ويضيف الغزال:" ريبيرو كان الشخص المقرب لي أثناء احترافي هناك فهو الوحيد الذي يتحدث الانجليزية وطلبت مساعدته للغياب عن التمرين للسفر للحصول علي جائزة مالية..قالي هتكلم مع المدرب ولكن هذا ليس صحيح "



وأكمل عمرو جمال:" شخصية ريبيرو مناسبة لاوضة لبس الاهلي في هذا التوقيت فهي تضم نجوم كثيرون وتحتاج للحزم..اما عن طريقة لعبه فهو يعتمد علي البناء من الخلف والتمرير القصير والمتقن من اللاعبين..تمرينه رتمه سريع بيحب الكورة متعلاش علي الارض..واعتقد فترته مع اورلاندو بيراتس زادت خبرته"

