نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن مباراتي بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلى، عن المباراتين القادمتين للفريق فى مونديال الأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية.

طاهر محمد طاهر يغيب عن مباراتي بالميراس وبورتو

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.