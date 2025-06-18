عاجل.. محمد صلاح: أسعى للتتويج بالكرة الذهبية من أجل الشعب المصري

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي، عن رغبته القوية في التتويج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، مؤكدًا أن هذا الحلم يحمل بُعدًا وطنيًا وشخصيًا كبيرًا، يتمثل في إهداء هذا التتويج إلى الشعب المصري.

أسعى للتتويج بالكرة الذهبية من أجل الشعب المصري

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتقديم الجائزة الأهم في عالم كرة القدم، قال صلاح: "أرغب بشدة في الفوز بجائزة الكرة الذهبية من أجل شعبي. هذا الطموح لا يزال راسخًا في ذهني، ولا يغادرني أبدًا."

واسترجع صلاح بداياته المتواضعة في ملاعب الأحياء والشوارع المصرية، موضحًا أن حلم التتويج بأكبر الجوائز الفردية في عالم كرة القدم لم يكن واردًا في ذهنه حينها، وقال: "حين كنت صغيرًا وأمارس كرة القدم في شوارع مصر، لم يخطر ببالي إطلاقًا أنني سأصل إلى هذا المستوى أو أنني سأحمل يومًا ما جائزة الكرة الذهبية بين يدي."

وتحدث صلاح عن اللحظة التي بدأ فيها إدراك إمكانية تحقيق هذا الحلم الكبير، مشيرًا إلى أن وكيله كان له دور محوري في إشعال هذا الطموح، حيث قال: "أول مرة شعرت فيها بالحماس نحو فكرة التتويج بالكرة الذهبية، كانت عندما أخبرني وكيلي أنني أمتلك الإمكانيات اللازمة للفوز بها، ومنذ ذلك الحين أصبحت الجائزة هدفًا واضحًا في مسيرتي."

وأكد قائد المنتخب المصري أن فكرته الجادة بالسعي نحو الجائزة بدأت تتبلور بشكل فعلي بعد انضمامه إلى صفوف ليفربول، وليس خلال فترته مع نادي روما الإيطالي، وقال: "بدأت أؤمن حقًا بقدرتي على التتويج بالجائزة منذ انضمامي إلى ليفربول، فالأداء الذي أقدمه والألقاب التي أحققها هنا جعلت هذا الحلم أقرب إلى الواقع."

واختتم صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن مسيرته الكروية ستظل عظيمة سواء نال الجائزة أو لا، لكنه يرى أن التتويج بها سيُعد تتويجًا خاصًا لمسيرته وللشعب المصري: "لو فزت بالكرة الذهبية فسيكون ذلك إنجازًا استثنائيًا، أما إذا لم يحدث، فمسيرتي تبقى عظيمة على أي حال. ومع ذلك، تظل صورة التتويج بهذه الجائزة لأجل المصريين ماثلة دائمًا في ذهني."