مراكز متقدمة وميداليات ملونة لمنتخبنا لبناء الأجسام في بطولة آسيا بعجمان

عجمان ـ " الوطن" :

شارك منتخب سلطنة عمان لبناء الأجسام في بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، التي أُقيمت في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة،خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو 2025 وسط مشاركة قوية من مختلف المنتخبات الآسيوية. وقد ترأس بعثة المنتخب العُماني إلى البطولة ربيع بن سعيد أولادثاني، حيث حقق اللاعبون نتائج متميزة وتوّجوا بعدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، إضافة إلى مراكز متقدمة في مختلف الفئات، وجاءت نتائج المنتخب على النحو التالي: ـ أحمد الحسني – المركز الأول في فئة بناء الأجسام وزن حتى 90 كجم المركز الأول في فئة بناء الأجسام الأساتذة (مفتوح) ـ بطل أبطال فئة بناء الأجسام الأساتذة ـ خالد الشحي – المركز الأول في فئة الفيزيك أساتذة (عمر 45–49 سنة) ـ بطل أبطال فئة الفيزيك أساتذة ـ أحمد الحيدي – المركز الأول في فئة المسكلر فيزيك (مفتوح) ـ عبدالمجيد الريسي – المركز الأول في فئة الفيزيك شباب (21–23 سنة) ـ علي المعمري – المركز الأول في فئة بناء الأجسام وزن حتى 80 كجم ـ جيفر الزدجالي – المركز الأول في فئة بناء الأجسام وزن حتى 95 كجم ـ سليمان العوفي – المركز الثاني في فئة بناء الأجسام وزن حتى 75 كجم ـ أحمد أربابي – المركز الثاني في فئة كلاسيك فيزيك (طول تحت 171 سم) ـ عمران الظفري – المركز الثاني في فئة كلاسيك فيزيك (طول فوق 171 سم) ـ إبراهيم الشحي – المركز الثالث في فئة الكلاسيك بودي بلدنج ـ غانم المعمري – المركز الخامس في فئة الفيزيك (طول حتى 170 سم) ـ هيثم الزدجالي – المركز الخامس في فئة بناء الأجسام الأساتذة (مفتوح) كما حصلت السلطنة على المركز الثالث على مستوى الدول المشاركة، وقد أعرب رئيس البعثة عن فخره بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس الجهد المتواصل في الإعداد والتدريب، والدعم المقدم من الجهات الرياضية في السلطنة، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز القاري. ويُعد هذا التميز استمرارًا لسلسلة من النجاحات التي يحققها المنتخب العُماني في المحافل الإقليمية والدولية، في ظل ما تحظى به الرياضة من دعم واهتمام من قبل وزارة الثقافه والرياضة والشباب