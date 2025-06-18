17 فريقا فـي دوري الهواة بنادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي : أجرت اللجنة الرياضية بنادي بهلاء مراسم سحب القرعة بين الفرق الأهلية المشاركة في دوري الهواة ( شجع فريقك سابقا) وهي بلادسيت والنصر والكور ووادي سيفم والمستقبل والطلائع البسيوي والسد والحزم والجزيرة والطليعة والهلال والسور والصحراء والمعمور والطماح والشباب وشباب الغافات، رعى حفل سحب القرعة حمود بن بخيت العطابي نائب رئيس نادي بهلاء بحضور خميس بن عبدالله الهنائي المشرف الرياضي بالنادي ورؤساء وممثلي الفرق المشاركة، وألقى المشرف الرياضي بالنادي كلمة رحب فيها بالفرق المشاركة وأشاد بما قدمته الفرق من تنافس شريف خلال منافسات بطولة كاس النادي، مؤكدا أن التنافس الشريف بين الفرق والتعاون مع اللجنة المنظمة طريق النجاح للبطولة بعدها تم إجراء سحب القرعة التي أسفرت عن مواجهات الهلال وبلادسيت والسد والجزيرة وشباب الغافات والسور والطلائع البسيوي مع الطماح ويتقابل النصر مع وادي سيفم والصحراء مع المستقبل (بطل الدوري والكأس) والحزم مع الإتحاد، فيما يتقابل الكور والمعمور والفائز منهما يواجه فريق الشباب وتنطلق بطولة دوري الهواة بنادي بهلاء مساء اليوم الخميس بمباراتين بلادسيت والهلال على ملعب النادي الرئيسي والنصر ووادي سيفم على ملعب فريق الاتحاد بمنطقة المعمورة.

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