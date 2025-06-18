شناص ـ من إبراهيم الفارسي: وصل فريقا الشعب وأبوبقرة إلى المباراة النهائية من منافسات دوري النخبة لكرة القدم بنادي السلام للفرق الأهلية لعام 2025 م في نسختها الأولى، والتي تقام غدا الجمعة. وقد انطلقت المسابقة بمشاركة (15) فريقاً أهلياً من ولايتي شناص ولوى تم توزيعها على ثلاث مجموعات بنظام الدوري من دور واحد وشهدت مباريات البطولة منافسات قوية بين الفرق. جاء صعود فريقي الشعب وأبوبقرة إلى النهائي بعد فوز فريق الشعب على العقر بركلات الجزاء الترجيحية 4/‏5 واستحق فريق ابوبقرة الوصول إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق مرير المطاريش بهدف نظيف في مباراة متوسطة من الفريقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشعب وأبوبقرة فـي نهائي دوري النخبة لكرة القدم بنادي السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.