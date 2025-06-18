أنهى برنامجه بفوز معنوي على تونس .. منتخبنا لناشئي اليد الشاطئية يبدأ اليوم مشواره فـي كأس العالم بلقاء إسبانيا وبورتريكو

رسالة تونس ـ من بدر الزدجالي:

يبدأ اليوم الاربعاء منتخبنا الوطني لناشئي كرة اليد الشاطئية اليوم مشواره في منافسات النسخة الثالث من كاس العالم لكرة اليد الشاطئية تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة، والتي تقام منافساتها بمدينة الحمامات بتونس بمشاركة 32 منتخبا. ويلعب متنخبنا في اليوم الأول له في البطولة مباراتين الأولى مع المنتخب الاسباني في الساعة 3 عصرا بتوقيت مسقط وبعدها يلعب مع منتخب بورتريكو في الساعة السادسة ضمن لقاءات المجموعة الأولى، وبها تختتم منافسات هذه المجموعة بعد انسحاب المنتخب الايراني رسميا من هذه المشاركة بسبب الأوضاع السياسية الراهنة .

لقاءات اليوم الثاني من البطولة

تقام في اليوم الثاني من منافسات البطولة ثمانية لقاءات، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي والارجواي ويلعب استراليا وتونس وايطاليا والمانيا وتونس وتايلاند وفي فئة السيدات يلتقي اسبانيا والارجواي والسنغال وتونس وايطاليا وفرنسا.

ويسعى منتخبنا في اليوم الأول له في البطولة الى تحقيق نتيجة الفوز على اقل تقدير في احدى المباراتين، حيث يملك المنتخب الاسباني مستوى فنيا جيدا ومرشحا من اجل التواجد في المربع الذهبي للبطولة اما اللقاء الثاني للمنتخب فيسوده بعض الغموض نظرا لمشاركة منتخب بروتريكو للمرة الأولى في نهائيات كاس العالم ويأمل المنتخب في تحقيق المركزين الأول او الثاني في ترتيب المجموعة من اجل الاستفادة من لقاءات الدور الثاني حيث ضمنت المنتخبات الثلاثة في هذه المجموعة التواجد في الدور الثاني وتحتاج فقط الى ترتيب مراكزها قبل التوجه الى الدور الثاني من البطولة. وكان المنتخب الوطني قد خاض اربعة مباريات ودية خلال الايام الماضية، حيث لعب اولى اللقاءات مع السنغال انتهى اللقاء لصالح المنتخب بنتيجة 2/‏صفر وبعدها لعب امام المنتخب المجر وانتهى لصالح المنتخب المجري بنتيجة 2/‏صفر وفي اللقاء الثالث مع منتخب جزيرة كوك وانتهى اللقاء لصالح المنتخب بنتيجة 2/‏صفر ولعب اخر لقاءاته الودية امام المنتخب التونسي المستضيف وانتهى اللقاء لصالح المنتخب بنتيجة 2/‏1 وبهذا اللقاء اختتم المنتخب معسكره الاعدادي للبطولة.

فوز معنوي على تونس

حقق منتخبنا الوطني للناشئين فوزا معنويا له على حساب المستضيف المنتخب التونسي في اللقاء التجريبي الذي اقيم على الملعب الرئيسي للبطولة يوم امس الأول وهو اللقاء الودي الأخير للمنتخب قبل خوض غمار منافسات البطولة رسميا.

وتمكن منتخبنا من الفوز بنتيجة 2/‏1 انتهى الشوط الأول لصالح المنتخب التونسي بنتيجة 12/‏10 وتمكن منتخبنا من تصحيح اخطاءه في الشوط الثاني وسيطر على مجريات المباراة وانهى الشوط بنتيجة 25/‏18 وخاض بعدها المنتخبان ضربات الجزاء والتي شهدت الكثير من الاثارة بعد ضياع العديد من الضربات من قبل المنتخبين ليتمكن منتخبنا بعدها من الفوز 8/‏6 وظهر لاعبونا بشكل جيد في هذه المباراة والتي كانت الأبرز للمنتخب ضمن المباريات الودية التي خاضها خلال الأيام الماضية وكانت ذات طابع فني جيد استفاد منها المنتخبان بشكل كبير.