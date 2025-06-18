نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. كواليس ظهور عبد الواحد السيد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك أنه تواجد اليوم الأربعاء في مقر النادي، وتقدم بطلب رسمي لمجلس إدارة النادي للحصول على إبراء للذمة المالية.



وأوضح عبد الواحد السيد أنه تواصل في الساعات الماضية مع مجلس إدارة النادي لطلب الحصول على إبراء للذمة المالية بعد رحيله عن منصبه، قبل أن يتوجه اليوم لمقر النادي ويتقدم بالطلب بصورة رسمية لمجلس الإدارة.



وأضاف مدير الكرة السابق أنه حصل على وعد من إدارة النادي بمنحه إبراء الذمة المالية مطلع الأسبوع المقبل خصوصًا إنه لا توجد إنه لا توجد سلف بأسمه.



وشدد عبد الواحد السيد على إنه لا توجد أي أزمات أو خلافات بينه وبين مسؤولي نادي الزمالك على الإطلاق.

