نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة وإسماعيل موسي والشخصيات الرياضية يكرمان أصحاب الانجازات القارية والدولية باللعبات المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس حفل “جائزة الأفضل” في نسخته الخامسة، الذي نظمه موقع "تتويج نيوز" لتكريم اللاعبين والاتحادات الرياضية أصحاب الإنجازات المتميزة على مدار العام، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية والإعلامية.

حضر الحفل النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، واللواء إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، إلى جانب رؤساء الاتحادات الرياضية، ومجالس الإدارات، ورؤساء الأندية المصرية، بالإضافة إلى سفراء وممثلي السفارات العربية والأجنبية في مصر.

في بداية الحفل، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بحضور هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا أن جائزة "الأفضل" تأتي تكريمًا لجهود أبطال مصر الرياضيين والاتحادات التي تسعى لرفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية، مشددًا على أن دعم أبطال الرياضة هو واجب وطني، والدولة تلتزم بتقديم كل أشكال الدعم لهم، إيمانًا بأنهم قدوة ومصدر إلهام للشباب المصري.

كما أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن هذا التكريم يشكل حافزًا لمزيد من الإنجازات والبطولات في المستقبل، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل والجد للوصول إلى أعلى المستويات الرياضية.

على هامش الحفل، شهد وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والاتحاد المصري للخماسي الحديث، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير الرياضي بين الجانبين.

تكريم رموز الرياضة والإعلام والشخصيات المؤثرة

تخلل الحفل تكريم مجموعة من الشخصيات الرياضية والإعلامية البارزة، من بينهم اللواء محمد عزازي العسال رئيس جهاز الرياضة العسكري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، والنائب محمود حسين، واللواء إسماعيل موسى، رئيس مجلس إدارة اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالإضافة إلى تكريم سفراء وممثلي سفارات دول عربية وأجنبية تقديرًا لدعمهم للرياضة.



كما تم تكريم قناة "أون سبورت" لدورها البارز في تسليط الضوء على أبطال الرياضة المصرية.

شهد الحفل إعلان نتائج مسابقة “الأفضل” التي شملت عدة فئات متنوعة:

أفضل لاعبة فردية: توجت بطلة العالم في الإسكواش نوران جوهر بلقب الأفضل، متفوقة على بطلة رفع الأثقال سارة سمير.

أفضل لاعب فردي: حصل على اللقب البطل الأولمبي في الخماسي الحديث أحمد الجندي، متفوقًا على صاحب برونزية الأولمبياد في السلاح محمد السيد.

أفضل لاعبة ناشئة: فريدة أبو هاشم بطلة العالم للناشئين في الخماسي الحديث.

أفضل لاعب ناشئ: عبد الرحمن طلبة بطل العالم للناشئين في السلاح.



أفضل لاعبة جماعية: روان رشاد في رياضة الرجبي.

أفضل لاعب جماعي: أحمد عادل في كرة السلة.

أفضل محترفة خارج مصر: دينا مشرف (تنس طاولة).

أفضل محترف خارج مصر: يحيى الدرع (كرة يد).

أفضل لاعبة بارالمبية: رحاب رضوان بطلة بارالمبياد باريس.

أفضل لاعب بارالمبي: محمود عبد العظيم.

أفضل مدرب: الدكتور نهاد زايد في الجمباز.

أفضل حكم: نوران عزت في التايكوندو.

أفضل اتحاد رياضي: اتحاد الخماسي الحديث.

كما تم تكريم العديد من اللاعبين واللاعبات العرب، مثل البطلة الأولمبية الجزائرية في الملاكمة إيمان خليف، وبطل السلاح التونسي فارس فرج.

تكريم الجامعات وأفضل التنظيمات الرياضية

في إطار الحفل، تم تكريم الجامعات التي حققت أفضل الإنجازات الرياضية، حيث حصلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على المركز الأول في فئة السيدات، والأكاديمية العربية للعلوم على المركز الأول في فئة الرجال.

كما حصلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على جائزة أفضل تنظيم لحدث رياضي عالمي على المستوى الجامعي، وذلك بعد تنظيمها الناجح لبطولة العالم للجامعات في السباحة.

كما حرص اللواء إسماعيل موسى على تكريم كلا من المصطفى محمد جابر احمد بطل منتخب مصر وبطل العرب وإفريقيا للكاراتيه التقليدي والنقيب طيار باسم حمادة فاروق محمد لاعب منتخب مصر وبطل إفريقيا للكاراتيه التقليدى وأبناء محافظة بنى سويف بسمة رمضان بطلة منتخب مصر وإفريقيا لرفع الأثقال وعبد النبى حسن احمد

لاعب منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس كريم محمود عبد التواب لاعب منتخب مصر لألعاب القوى واحمد عيد

ثالث افريقيا كونغ فو.



اختتم الحفل بتوزيع الجوائز على جميع الفائزين، وسط أجواء من الفرح والاحتفال، مؤكدين على أهمية دعم الرياضة المصرية والعربية، وتشجيع المواهب الشابة على مواصلة العطاء والتميز في جميع المجالات الرياضية.

