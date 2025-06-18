نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مهاجم الأهلي السابق ينتقل إلى حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن فريق حرس الحدود التعاقد بشكل رسمي مع محمد حمدي زكي مهاجم غزل المحلة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حرس الحدود يتعاقد مع محمد حمدي زكي

ووقع محمد حمدي زكي صباح اليوم عقدًا مع الفريق العسكري لمدة موسمين، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

وانضم مهاجم الاتحاد والأهلي السابق إلى صفوف الحدود في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع غزل المحلة بالتراضي.

وشارك محمد حمدي زكي البالغ من العمر 33 عامًا مع غزل المحلة خلال الموسم المنصرم في 21 مباراة، سجل هدفًا وحيدًا، ولم يصنع أي تمريرة حاسمة.

