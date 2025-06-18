عاجل.. تشكيل الوداد الرسمي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد أمين بن هاشم، المدير الفني لنادي الوداد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" في أولى جولات مرحلة المجموعات بمونديال الأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الوداد المغربي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي ضد في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الوداد الرسمي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد.

خط الدفاع: موفي، عبد المنعم بوطويل، جويليرمي فيريرا، بارت مايرز، محمد مفيد.

خط الوسط: أسامة الزمراوي، المهدي مبارك، لورش.

خط الهجوم: ميلولا. ثيمبينكوسي لورش، سفيان أمرابط.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد مانشستر سيتي في كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة الوداد ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات DAZN APP، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق خالد الغول.