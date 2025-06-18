نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام الوداد في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الوداد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الوداد المغربي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام الوداد في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: إيدريسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، ناثان آكي، فيتور ريس، نيكو أورايلي.

خط الوسط: تيجاني راينديرز، ريان شرقي، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، جريمي دوكو، سافينيو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد الوداد في كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات DAZN APP، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق خالد الغول.