نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام بين الاتحاد الإسباني والفيفا.. تحدي بعدم إقامة كأس العالم للأندية مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خافيير تيبياس رئيس رابطة الليجا الإسبانية عن خطته وسعيه، كي لا تنطلق نسخة ثانية من بطولة كأس العالم للأندية في ٢٠٢٩، كما تهدف الفيفا حسب أجندتها.

انتهت مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بين الأهلي المصري وانتر ميامي الأمريكي، بالتعادل السلبي، حيث أضاع محمود حسن تريزيجيه ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

انطلقت المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، واذيعت على قنوات ام بي سي مصر ومصر 2 واكشن، وكانت على ملعب هارد روك بالولايات المتحدة الأمريكية.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي المصري، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي،، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية:

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.



المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة:

فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة:

ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة:

فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.



المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة:

ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي

تصريح ناري من رئيس رابطة الليجا الإسبانية

كيف يُمكن للفيفا إعادة النظر في كأس العالم للأندية؟

خافيير تيباس (رئيس رابطة الدوري الاسباني):

"بإلغائها، هدفي هو ضمان عدم إقامة بطولات كأس العالم للأندية بعد الآن، وهذا واضحٌ لي تمامًا".