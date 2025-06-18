الرياضة

هذا اللاعب خارج حسابات ريفيرو أمام بالميراس

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هذا اللاعب خارج حسابات ريفيرو أمام بالميراس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بعد إصابته القوية بالركبة في اللقاء الذي جمع فريقه مع إنتر ميامي ضمن منافسات الجولة الأولى وهو خارج حسابات خوسيه ريفيرو أمام بالميراس البرازيلي.

كوكا خارج حسابات ريفيرو أمام بالميراس

وقال شوبير في تصريحات خاصة له ببرنامج مع شوبير بإذاعة أون سبورت: "أحمد نبيل كوكا من الصعب أن يشارك في مباراة الغد، بسبب شعوره بالإصابة، وعدم تمكنه من المشاركة في التدريبات".

وأضاف: "بديل أحمد نبيل كوكا سيكون بين مصطفى العش وكريم الدبيس ويحيى عطية الله، وريبيرو سيحسم هذا الأمر قبل المباراة".

واختتم: "غياب إمام عاشور سيمتد لأكثر من شهرين، وبديله من وجهة نظري سيكون أحمد سيد زيزو، مع تغيير طريقة اللعب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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