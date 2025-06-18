هذا اللاعب خارج حسابات ريفيرو أمام بالميراس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد إصابته القوية بالركبة في اللقاء الذي جمع فريقه مع إنتر ميامي ضمن منافسات الجولة الأولى وهو خارج حسابات خوسيه ريفيرو أمام بالميراس البرازيلي.

كوكا خارج حسابات ريفيرو أمام بالميراس

وقال شوبير في تصريحات خاصة له ببرنامج مع شوبير بإذاعة أون سبورت: "أحمد نبيل كوكا من الصعب أن يشارك في مباراة الغد، بسبب شعوره بالإصابة، وعدم تمكنه من المشاركة في التدريبات".

وأضاف: "بديل أحمد نبيل كوكا سيكون بين مصطفى العش وكريم الدبيس ويحيى عطية الله، وريبيرو سيحسم هذا الأمر قبل المباراة".

واختتم: "غياب إمام عاشور سيمتد لأكثر من شهرين، وبديله من وجهة نظري سيكون أحمد سيد زيزو، مع تغيير طريقة اللعب".