نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمدي يخضع للتحقيق في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتحقيق اليوم الأربعاء أمام الشؤون القانونية بالقلعة البيضاء، بسبب ما بدر منه مؤخرًا تجاه النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وستقوم الإدارة القانونية بعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، لاتخاذ القرار المناسب تجاه اللاعب.



وكان أحمد حمدي استخدم حسابه الشخصي على "إنستجرام" لنشر أمور تتعلق بعلاقته مع النادي، وذلك بما يخالف النظم المعمول بها وفقًا للائحة الخاصة بالفريق الأول.

