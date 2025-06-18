نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا مونديال أمريكا.. أهم 5 أخبار لا تفوتك من كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنطلقت مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام قليلة، وشهدت البطولة مباريات قوية وأحداث عاجلة.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، تقام كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، وفق نظام جديد يشبه المعتمد في كأس العالم للمنتخبات.

كوكا يُربك حسابات ريبيرو قبل مباراة بالميراس

تأكد غياب أحمد نبيل كوكا ظهير أيسر النادي الأهلي عن مواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام إنتر ميامي.

هاني أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة بعثة الأهلي بمقر إقامتها في مدينة نيوجيرسي، وذلك لمساندة الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمسابقة كأس العالم للأندية 2025.

أول انتصار أفريقي في كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة

حقق فريق صن دوانز أول انتصار أفريقي في كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة، بعدما فاز على منافسه أولسان الكوري الجنوبي، بهدف دون رد، في المواجهة التى إأقيمت بمدينة "أورلاندو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

راموس يسجل ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر ميلان

قاد المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس فريقه مونتيري الميكسيكي للتعادل أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث سجل الأسطورة الإسبانية هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 25 من رأسية مميزة، قبل أن يعادل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة لصالح الأفاعي في الدقيقة 42، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الهلال يسعى لتحقيق مفاجأة أمام ريال مدريد والوداد في مواجهة نارية مع السيتي

يسعى الهلال السعودي بقيادة مدربه الجديد الإيطالي سيميون إنزاجي لتحقيق مفاجأة أمام نظيره ريال مدريد، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا على أرضية ملعب هارد روك.

ويستعد الوداد المغربي لخوض مواجهة نارية أمام العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءًا، على أرضية ملعب لينكون فاينالنشال فيلد.