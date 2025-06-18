نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها الميدالية الفضية.. 10 معلومات تقربك من معرفة «بالميراس» قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق الأهلي في السابعة من مساء الغد نظيره فريق بالميراس البرازيلي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

تقام المباراة على ملعب ميتلايف، بمدينة نيويورك الأمريكية، وتذاع عبر قناة أم بي سي مصر، وكذلك أم بي سي مصر 2.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز 10 معلومات عن فريق بالميراس البرازيلي، قبل مواجهة الأهلي غدا.

1- يشارك فريق بالميراس للمرة الثالثة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية.

2- افضل إنجاز حققه فريق بالميراس، كان بالفوز بالميدالية الفضية في نسخة كأس العالم للأندية عام 2022، حين خسر في المباراة النهائية أمام فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

3- يتولى القيادة الفنية لفريق بالميراس المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، والذي تولى القيادة الفنية لفريق بالميراس منذ 5 سنوات، تنتهي بنهاية العام الجاري 2025.

4- خاض فريق بالميراس 36 مباراة في الموسم الحالي بين البطولات المحلية والقارية، ونجح في تحقيق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وهزم في 5 مباريات.

5- تبلغ القيمة التسويقية لفريق بالميراس البرازيلي 252.55 مليون يورو.

6- يبلغ متوسط أعمار اللاعبين في فريق بالميراس البرازيلي 26 عاما.



7- يعتبر أبرز اللاعبين في هذا الفريق، اللاعب الصغير صاحب الـ 18 عاما إستيفاو، ولاعب الوسط فيليبي أندرسون، واللاعب ريتشارد رويس رقم 8، وكذلك اللاعب رافائيل فيغا.

8- يعد فريق بالميراس البرازيلي أكثر الأندية البرازيلية حصولا على لقب الدوري البرازيلي بواقع 12 لقبا.

9- تقابل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في مباراتين، كانتا أمام المدرب البرتغالي أبيل فيريرا.

10- أكبر اللاعبين سنا هو الحارس مارسيلو لومبا صاحب الـ 38 عاما، بينما يعد الجناح الأيمن إستيفاو أصغر اللاعبين سنا في فريق بالميراس البرازيلي، حيث يبلغ من العمر 18 عاما.