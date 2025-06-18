جوارديولا يقرر.. برناردو سيلفا قائدًا للسيتي

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة غير معتادة، اختار بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا قائدًا جديدًا للفريق، ليكسر بذلك التقليد الذي كان ساريًا، حيث كان اللاعبون يختاروا قائدهم بأنفسهم.

وقال المدرب الإسباني "لأول مرة في مسيرتي، قررت من سيكون القائد، لم يعجبني ما حدث الموسم الماضي وقررت أن اختار بنفسي".

وبهذه الكلمات، يشير جوارديولا إلى ما حدث الموسم الماضي، عندما انتخب الفريق كايل ووكر قائدًا، لكنه رحل في منتصف الموسم إلى ميلان الإيطالي.

ألمح مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إلى أن جاك غريليش قد يحتاج إلى التفكير في الرحيل عن النادي في الصيف للحصول على فرصة للعب بشكل منتظم بعد أن تم استبعاد الدولي الإنجليزي من التشكيل المسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم الموسعة للأندية.

وبذلك، سيحمل برناردو، الذي قد يكون هذا الموسم الأخير له مع الفريق، شارة القيادة بعد 8 أعوام قضاها في مانشستر، وأصبح خلالها لاعبًا أساسيًا في تشكيل أفضل فريق مر على مانشستر سيتي في التاريخ، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، من بين ألقاب أخرى.