نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتور بيريرا: الأندية تتدخل في اختيارات الحكام بمصر.. والقائمة الدولية شهدت مجاملات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة المصري، تصريحات مثيرة حول كواليس عمله في مصر، كاشفًا عن تدخلات من الأندية ومجاملات أثرت على منظومة التحكيم خلال فترة تواجده.

رئيس لجنة الحكام السابق: لم أكن صاحب القرار الكامل.. وقراراتي كثيرًا ما تم تجاوزها

وفي تصريحات أدلى بها لقناة الأهلي، قال بيريرا:

“الأندية تتدخل كثيرًا في اختيارات الحكام، وهناك مجاملات واضحة في بعض الحالات. لم يكن كل شيء يتم باختياري الكامل، وبعض الأمور كنت مجبرًا عليها.”

وأضاف:“كنت أتخذ قرارات فنية بصفتي رئيس اللجنة، لكن المسؤولين كانوا في بعض الأحيان يختارون أمورًا مختلفة تمامًا، دون الرجوع إليّ.”

وأشار بيريرا إلى أن القائمة الدولية للحكام المصريين لم تكن بعيدة عن هذه المجاملات، مؤكدًا أنها شهدت اختيارات غير قائمة على الكفاءة فقط، وهو ما اعتبره سببًا في تراجع الثقة في أداء بعض الحكام محليًا ودوليًا.

تصريحات بيريرا تفتح بابًا جديدًا للنقاش حول استقلالية التحكيم في الكرة المصرية، ومدى تأثير العوامل الإدارية والضغوط الخارجية على قرارات فنية يفترض أن تكون محايدة تمامًا.