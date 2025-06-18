نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر أبو زيد يوضح موقفه من الانضمام لبيراميدز: “أنا أهلاوي ولا يمكنني اتخاذ خطوة كهذه الآن” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق، عن تفاصيل جلسة ودية عقدها مؤخرًا مع بعض مسؤولي نادي بيراميدز، وذلك في تصريحات لبرنامج “يا مساء الأنوار” عبر قناة MBC مصر 2.

جلسة ودية مع مسؤولي بيراميدز.. والعلاقة مع جماهير الأهلي تحسم قراري

وقال أبو زيد إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالنادي، إلا أنه شدد على أن الجلسة لم تكن تتضمن اتخاذ أي قرارات رسمية بشأن التعاون أو الانضمام.

وأضاف:“أنا أهلاوي من القلب، ومن الصعب عليّ اتخاذ خطوة مثل هذه في الوقت الحالي، خاصةً في ظل العلاقة القوية التي تربطني بجماهير الأهلي.”

تصريحات طاهر أبو زيد تعكس حرصه على احترام مشاعره وجماهير الأهلي، في ظل اهتمام بعض الأندية الكبرى بالحصول على خبراته وإسهاماته في مجال الرياضة والإدارة الرياضية.