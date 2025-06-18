الرياضة

طاهر أبو زيد يوضح موقفه من الانضمام لبيراميدز: “أنا أهلاوي ولا يمكنني اتخاذ خطوة كهذه الآن”

0 نشر
0 تبليغ

طاهر أبو زيد يوضح موقفه من الانضمام لبيراميدز: “أنا أهلاوي ولا يمكنني اتخاذ خطوة كهذه الآن”

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر أبو زيد يوضح موقفه من الانضمام لبيراميدز: “أنا أهلاوي ولا يمكنني اتخاذ خطوة كهذه الآن” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق، عن تفاصيل جلسة ودية عقدها مؤخرًا مع بعض مسؤولي نادي بيراميدز، وذلك في تصريحات لبرنامج “يا مساء الأنوار” عبر قناة MBC مصر 2.

جلسة ودية مع مسؤولي بيراميدز.. والعلاقة مع جماهير تحسم قراري

وقال أبو زيد إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالنادي، إلا أنه شدد على أن الجلسة لم تكن تتضمن اتخاذ أي قرارات رسمية بشأن التعاون أو الانضمام.

وأضاف:“أنا أهلاوي من القلب، ومن الصعب عليّ اتخاذ خطوة مثل هذه في الوقت الحالي، خاصةً في ظل العلاقة القوية التي تربطني بجماهير الأهلي.”

تصريحات طاهر أبو زيد تعكس حرصه على احترام مشاعره وجماهير الأهلي، في ظل اهتمام بعض الأندية الكبرى بالحصول على خبراته وإسهاماته في مجال الرياضة والإدارة الرياضية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا