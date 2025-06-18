نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يوضح حقيقة عرض الدوري الأمريكي لوسام أبو علي: لا مفاوضات رسمية حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد بشأن تلقي مهاجم الأهلي وسام أبو علي عرضًا من أحد أندية الدوري الأمريكي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز اتصالات غير رسمية ولم يصل إلى مستوى المفاوضات الجادة.

اتصالات ودية فقط عن طريق وسيط.. وشوبير: “كل ما يحدث هو شغل وكلاء”

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر أثير “أون سبورت إف إم”، أن هناك محاولات من أحد الوسطاء للتواصل بشأن إمكانية انتقال اللاعب إلى أحد أندية MLS، لكن حتى اللحظة لم يتم تقديم أي عرض رسمي للنادي أو للاعب.

وقال شوبير: “ما يحدث حاليًا ليس إلا شغل وكلاء لاعبين، وهناك فرق كبير بين الاتصالات الودية والعروض الرسمية التي تُقدَّم عبر القنوات القانونية.”

وأكد أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع الأهلي، وأنه ضمن خطط الفريق للموسم المقبل، ما لم يحدث تطور جديد أو تظهر عروض حقيقية للنظر فيها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تكهنات عديدة حول مستقبل بعض لاعبي الأهلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي إلى ترتيب الأوراق استعدادًا للموسم الجديد على الصعيدين المحلي والقاري.