الاجتماع الفني يعتمد غياب إيران

أقيم الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة في البطولة تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر لجانه الفنية، حيث مثل المنتخب في هذا الاجتماع مدرب المنتخب جابر يعقوب ومدير المنتخبات سعيد الحوسني وطالب افندي اداري البعثة وتم خلال الاجتماع اعتماد ألوان منتخبنا الوطني في هذه البطولة بالاضافة الى جدول التدريبات والمباريات بشكل رسمي، بعدها تم اعتماد غياب المنتخب الايراني عن البطولة وهو ضمن مجموعة منتخبنا الوطني وتم الاستفسار عن الكثير من الجوانب الفنية، حيث تم اعتماد نتائج المنتخب الايراني ضمن المجموعة الأولى بالخسارة بنتيجة 2/‏صفر.

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