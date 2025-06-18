نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. ثلاثي أهلاوي على رادار الزمالك في ميركاتو الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع ثلاثي الأهلي السابق، وهم محمد شريف، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو، بهدف دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد شريف الأقرب.. وعبد القادر وتاو في الحسابات وسط عقبات تعاقدية ومالية

وبحسب تصريحات شوبير الإذاعية عبر أثير “أون سبورت إف إم”، فإن اللاعب محمد شريف يُعد الأقرب للانضمام إلى القلعة البيضاء، نظرًا لكونه لاعبًا حرًا حاليًا بعد نهاية مشواره مع الأهلي، مما يجعل الصفقة ممكنة من الناحية القانونية دون الحاجة لمفاوضات مع ناديه السابق.



أما بالنسبة لـأحمد عبد القادر، فأشار شوبير إلى أن الزمالك أبدى اهتمامًا حقيقيًا بضم اللاعب، لكن العائق الأساسي يكمن في أن عقده لا يزال ساريًا مع الأهلي، ما يجعل الصفقة معقدة وتحتاج إلى موافقة القلعة الحمراء.

وبخصوص الجنوب إفريقي بيرسي تاو، فإن الزمالك يضعه ضمن خياراته، لكن شوبير أوضح أن هناك عقبتين أساسيتين تعرقلان الصفقة: أولاهما الراتب المرتفع للاعب، والثانية عامل السن، وهو ما قد يدفع إدارة الزمالك لإعادة تقييم الصفقة من الناحية الفنية والمالية.

التحركات المفاجئة للزمالك تأتي في ظل سعي النادي لإعادة بناء الفريق وتعزيز صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة، في محاولة للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية، بينما يبقى موقف الأهلي من هذه التحركات محل ترقب واسع في الشارع الكروي المصري.