نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الدوري الإنجليزي 2025/2026.. قمة مبكرة بين مانشستر يونايتد وأرسنال في الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مواعيد مباريات الجولة الأولى من موسم 2025/2026، والتي تنطلق يوم الجمعة 15 أغسطس، وسط ترقّب كبير لانطلاقة أقوى دوريات العالم.

صلاح يفتتح الموسم مع ليفربول أمام بورنموث.. وصدام ناري بين الكبار في ختام الأسبوع الأول

ويفتتح نادي ليفربول مشواره على ملعبه “أنفيلد” بمواجهة بورنموث، في مباراة مرتقبة تشهد الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح في موسمه الجديد.

بينما يشهد يوم الأحد 17 أغسطس قمة مبكرة بين مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب “أولد ترافورد”، في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

وفيما يلي جدول مباريات الجولة الأولى كاملة:

الجمعة 15 أغسطس 2025

ليفربول × بورنموث

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد

برايتون × فولهام

نوتنجهام فورست × برينتفورد

سندرلاند × وست هام يونايتد

توتنهام هوتسبير × بيرنلي

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي × كريستال بالاس

مانشستر يونايتد × أرسنال

الاثنين 18 أغسطس 2025

ليدز يونايتد × إيفرتون

الجولة الأولى تنطلق بمباريات متنوعة تجمع بين فرق تبحث عن انطلاقة قوية، وأخرى تسعى لفرض نفسها مبكرًا في سباق المنافسة، وسط حضور أسماء لامعة في مقدمتها محمد صلاح وعمر مرموش ونجوم الأندية الكبرى.