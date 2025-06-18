نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يستهل موسمه مع ليفربول بمواجهات قوية.. جدول أول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدول انطلاق الموسم الجديد 2025/2026، حيث يبدأ نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مشواره بسلسلة من المباريات المتنوعة بين اختبارات قوية ومواجهات جماهيرية مرتقبة.

قمة مبكرة أمام أرسنال وديربي الميرسيسايد في الجولة الخامسة

وتستهل كتيبة المدرب أرين سلوت الموسم بمباراة على ملعب “أنفيلد” أمام بورنموث، تليها قمتان من العيار الثقيل أمام نيوكاسل يونايتد وأرسنال، قبل أن يخوض الفريق ديربي “الميرسيسايد” أمام إيفرتون في الجولة الخامسة.

وفيما يلي جدول أول خمس مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي:

ليفربول × بورنموث – الجمعة 15 أغسطس 2025

ملعب أنفيلد – الجولة الأولى نيوكاسل يونايتد × ليفربول – السبت 23 أغسطس 2025

ملعب سانت جيمس بارك – الجولة الثانية ليفربول × أرسنال – السبت 30 أغسطس 2025

ملعب أنفيلد – الجولة الثالثة بيرنلي × ليفربول – السبت 13 سبتمبر 2025

ملعب تيرف مور – الجولة الرابعة ليفربول × إيفرتون – السبت 20 سبتمبر 2025

ملعب أنفيلد – الجولة الخامسة

وتشكل هذه المباريات اختبارًا مبكرًا لطموحات ليفربول هذا الموسم، لا سيما مع القمة المنتظرة أمام أرسنال والديربي الجماهيري ضد إيفرتون، في وقت يُعوّل فيه الفريق كثيرًا على خبرة وتأثير محمد صلاح في قيادة الهجوم.

صلاح، الذي يدخل موسمه التاسع بقميص ليفربول، سيحاول كسر المزيد من الأرقام وتحقيق انطلاقة قوية تعيد الفريق للمنافسة الجدية على لقب البريميرليغ.