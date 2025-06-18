نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. برشلونة يضم حارس إسبانيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن التعاقد مع الحارس الإسباني خوان جارسيا قادمًا من إسبانيول، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يتعاقد مع الإسباني خوان جارسيا

وذكر النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، أن جارسيا وقع صباح اليوم عقدًا مع برشلونة لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يوينو 2031، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن جارسيا انتقل إلى صفوف برشلونة، بعدما تمكن النادي الكتالوني من تفعيل الشرط الجزائي في عقد الحارس مع إسبانيول والذي بلغ قيمته 25 مليون يورو.

وقال النادي الكتالوني في بيانه الرسمي: "مع إسبانيول، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول نهاية عام ٢٠٢١، لكنه لم يثبت نفسه كحارس مرمى أساسي إلا في موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مساهمًا في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى. وقد أنهى مؤخرًا موسمًا رائعًا في الدوري الإسباني، ولعب دورًا محوريًا في بقاء إسبانيول. بالأرقام، كان حارس المرمى صاحب أكبر عدد من التصديات في الدوري (١٤٦)، ووفقًا لإحصائيات متقدمة، هو الحارس الذي منع أكبر عدد من الأهداف في المسابقة بأكملها".

وأضاف: "بفضل أدائه المتميز، وإمكاناته الاستثنائية في سن الرابعة والعشرين فقط، أصبح ديكو هدفًا للعديد من الأندية العالمية الكبرى، بما في ذلك برشلونة. وقد ضمن ديكو التعاقد مع حارس مرمى يُقدم أداءً موثوقًا به ومستقبلًا باهرًا".

وشهدت الأيام الأخيرة صراع شرس من جانب العديد من الأندية الإنجليزية وعلى رأسهم مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على ضم جارسيا، إلا أن رغبة الحارس الإسباني في الانتقال إلى صفوف العملاق الكتالوني هي التي حسمت الأمور.

وقدم الحارس الإسباني صاحب الـ 24 عامًا موسمًا مميزًا مع فريقه إسبانيول، حيث خاض 38 مباراة بكافة المسابقات، نجح في المحافظة على نظافة شباكه في 8 مباريات.

