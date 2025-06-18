نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية قوية لمرموش مع مانشستر سيتي.. جدول أول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عمر مرموش لخوض تحدٍ جديد ومثير مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صدامات نارية في انطلاقة السيتي.. مواجهات مبكرة أمام يونايتد وتوتنهام وأرسنال

وكشفت رابطة البريميرليغ عن جدول المباريات، حيث سيبدأ مانشستر سيتي مشواره بمواجهات قوية ومتتالية قد تحدد شكل المنافسة مبكرًا، وتضع مرموش في اختبارات صعبة أمام كبار المسابقة.

وفيما يلي جدول أول خمس مباريات لمانشستر سيتي في الدوري:

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي – السبت 16 أغسطس 2025

ملعب مولينيو – الجولة الأولى مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبير – السبت 23 أغسطس 2025

ملعب الاتحاد – الجولة الثانية برايتون ألبيون × مانشستر سيتي – السبت 30 أغسطس 2025

ملعب أميكس – الجولة الثالثة مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد – السبت 13 سبتمبر 2025

ديربي مانشستر – ملعب الاتحاد – الجولة الرابعة أرسنال × مانشستر سيتي – السبت 20 سبتمبر 2025

ملعب الإمارات – الجولة الخامسة

وتعد هذه البداية من أصعب بدايات الموسم لأي فريق، حيث يواجه السيتي فرقًا منافسة على اللقب ومراكز المقدمة. وستكون الأنظار موجهة إلى مرموش لمعرفة مدى قدرته على التأقلم السريع والمساهمة الهجومية وسط كوكبة النجوم التي يقودها المدرب بيب غوارديولا.

هذه المباريات قد تمنح مؤشرًا مبكرًا على قدرة مانشستر سيتي في الحفاظ على اللقب، وعلى جاهزية مرموش لخوض غمار المنافسة في واحد من أقوى دوريات العالم.