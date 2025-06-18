نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح ضد مرموش.. قمتان ناريتان بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات الموسم الجديد، والذي يشهد مواجهتين من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن الجولتين الحادية عشرة والخامسة والعشرين.

الجولة الحادية عشرة تشهد المواجهة الأولى في نوفمبر.. والثانية تحسم الكثير في فبراير على ملعب أنفيلد



ومن المنتظر أن تُقام المباراة الأولى يوم السبت 8 نوفمبر 2025، على ملعب “الاتحاد” في مانشستر، ضمن منافسات الجولة الـ11. بينما يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في مباراة الإياب يوم السبت 7 فبراير 2026، على ملعب “أنفيلد”، ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

المواجهتان تحملان طابعًا خاصًا للجمهور المصري، إذ من المتوقع أن تشهدا صدامًا مباشرًا بين النجم محمد صلاح قائد هجوم ليفربول، ونظيره عمر مرموش الذي انضم حديثًا إلى مانشستر سيتي، في واحدة من أبرز التعاقدات خلال سوق الانتقالات الأخيرة.

وتحظى مباريات ليفربول ومانشستر سيتي دائمًا بمتابعة جماهيرية ضخمة، بالنظر إلى التنافس القوي بين الفريقين على صدارة الدوري في السنوات الماضية، ما يجعل من هاتين القمتين محط أنظار عشاق كرة القدم في إنجلترا والعالم العربي.