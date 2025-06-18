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أحمد جودة - القاهرة - يصطدم فريق الأهلي في السابعة من مساء الغد بنظيره البرازيلي فريق بالميراس، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والمقامة على الأراضي الأمريكية في النسخة الجارية.

رحيل 5 واعتزال لاعب.. ماذا تغير في الأهلي عن آخر المواجهات أمام بالميراس قبل مباراة الغد؟

ويكشف «دوت الخليج الرياضي» عن آخر التحديثات في الأهلي بين مباراة الغد، وآخر مواجهة أمام فريق بالميراس البرازيلي.

أولا.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام بالميراس

تقابل الفريقان من قبل في مواجهتين، الأولى كانت في الحادي عشر من شهر ديسمبر عام 2021، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، والحصول على الميدالية البرونزية.

المباراة الثانية والأخيرة، كانت في الثامن من شهر ديسمبر عام 2022، وخسر الأهلي بثنائية نظيفة، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ثانيا.. رحيل 5 لاعبين واعتزال الحاوي

شهدت آخر مواجهة بين الفريقين، على تواجد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على رأس القيادة الفنية لفريق الأهلي.

وجاء في تشكيل الأهلي الأساسي أمام بالميراس في آخر المواجهات خمسة لاعبين رحلوا عن الأهلي، وهم:

الحارس علي لطفي، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، رامي ربيعة.

ظهر اللاعب وليد سليمان جناح فريق الأهلي قبل إعتزاله في هذه المباراة كبديل، وخاض مع المارد الأحمر 16 دقيقة ضد فريق بالميراس البرازيلي.