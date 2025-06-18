الرياضة

ريبيرو يستقر على ظهير أيسر الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

ريبيرو يستقر على ظهير أيسر الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يستقر على ظهير أيسر أمام بالميراس في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن مصطفى العش سيقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

ريبيرو يستقر على ظهير أيسر الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أحمد نبيل كوكا لم يشارك في مران الأمس، وسيشارك في جزء من مران اليوم بسبب الإصابة.

واضاف: مصطفى العش سيكون ظهيرا أيسر في مباراة بالميراس، والدفاع سيضم الثنائي أشرف داري وياسر إبراهيم، ومحمد هاني ظهير ايمن.

وتابع: الاقرب لخط الوسط الثلاثي مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان، اما الهجوم سيضم كلا من تريزيجيه ووسام أبو علي وزيزو

واختتم: الاهلي سيتعرض لضغط كبير غدا امام بالميراس وسيكون مجبرا على الدفاع، وزيزو سيصنع الفارق في بعض التفاصيل في الفرص القليلة التي ستتاح للاهلي

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا