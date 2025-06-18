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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة أن الجهاز الفني للنادي الأهلي حذر لاعبي الفريق من الحصول على البطاقات الملونة دون داعي خلال المباريات.

الأهلي يحذر لاعبيه من البطاقات المجانية

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لائحة البطولة تضع عقوبات كبيرة على الإنذارات والطرود وان الأهلي قد تلقى إخطارا بفرض عقوبة ١٢ ألف دولار عن الإنذار الذي تلقاه مروان عطية خلال مباراة انتر ميامي والذي يساوي أكثر من ٦٠٠ الف جنيه مصري وهو مبلغ كبير للغاية.