نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبحث عن انتصاره الأول أمام بالميراس في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الأهلي المصري عن تحقيق فوزه الأول في كأس العالم للأندية بكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة 2025، بمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس، لكنه يجد نفسه من دون هداف الدوري المحلي إمام عاشور الذي سيغيب حتى نهاية المسابقة.

على ملعب هارد روك ستاديوم، تعادل الأهلي مع إنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سلبا في افتتاح مونديال الأندية. لعب الفريق المصري شوطا أول استحوذ فيه على معظم مجريات اللعب وكان الأخطر وأهدر ركلة جزاء عبر محمود حسن (تريزيغيه)، لكنه غاب في الشوط الثاني الذي أنقذه فيه حارسه محمد الشناوي.

كان ذلك التعادل بعد سلسلة من ستة انتصارات متتالية في طريقه إلى التتويج بلقب الدوري الذي أنهاه عاشور متصدرا ترتيب الهدافين بـ13 هدفا، لكن لاعب الوسط ودّع مشوار الفريق في الولايات المتحدة بإصابة بكسر في عظمة الترقوة، ما يقلّل من خطورة الخط الهجومي.

ولم يكن الأهلي قد فشل بتسجيل هدف في المباريات السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، بل سجل هدفين أو أكثر في خمس منها، وقد أظهر أنه قادر على التسجيل في المحفل العالمي لولا رعونة المهاجمين في الأمتار الأخيرة وتألق حارس المرمى الارجنتيني أوسكار أوستاري.

وكشف الأهلي يوم الثلاثاء أن لاعب الوسط أحمد نبيل (كوكا) غاب عن التمارين بسبب معاناته من كدمة في الركبة تعرض لها خلال المباراة أمام إنتر ميامي، من دون أن إعلان غيابه عن المباراة المقبلة.

وستكون هذه ثالث مواجهة بين الأهلي وبالميراس، بعدما نجح الفريق المصري في أول مواجهة في تخطي منافسه بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2021، قبل أن يخسر أمامه 0-2 بعدها بعام في نصف نهائي المسابقة.

ويأمل الأهلي أن يعزز رقمه القياسي في عدد الانتصارات ليصل إلى 11 انتصارا (يتشارك 10 انتصارات مع ريال مدريد الإسباني الذي يلتقي الهلال السعودي الأربعاء).

وكان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أشار بعد مواجهة إنتر ميامي إلى أن "كل المباريات ستكون صعبة، والآن حصلنا على نقطة واحدة وكنا نسعى للحصول على الثلاث نقاط، سنستعد بقوة ونتمنى التوفيق في المباريات المقبلة".

بدوره، قال مدرب الفريق الإسباني خوسيه ريبييرو "المباراة الأولى انتهت الآن. علينا تصحيح أخطائنا، وتحليل ما حدث حتى نستطيع تجنب الأخطاء التي تم ارتكابها".

وتابع "بالطبع اللعب هنا ليس مثل اللعب في مصر، وأنا سعيد جدا بوجودي المقبلة وتمثيل الأهلي، ونتمنى في المباراة المقبلة أن تكون فرصنا أفضل".

لكن بالميراس الذي تعادل هو الآخر مع بورتو البرتغالي سلبا، لن يكون لقمة سهلة، وهو الذي حافظ على نظافة شباكه للمرة الثالثة في آخر خمس مباريات ضمن المحفل العالمي.

وفي المجموعة عينها، يأمل إنتر ميامي الأميركي بقيادة ميسي أن يقدّم مباراة شبيهة بالشوط الثاني أمام الأهلي.

الفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو وصل إلى أربع مباريات من دون خسارة؛ أمر لم يحصل منذ أبريل.

وستكون هذه أول مواجهة على الإطلاق بين إنتر ميامي وفريق أوروبي ضمن مباراة رسمية.

ولا يملك الفريق تاريخا جيدا في أتالانتا حيث ملعب مرسيدس بنز ستايدوم، إذ خسر خمس مرات في آخر سبع زيارات (فاز مرة وتعادل مرة).

ويسعى الأوروغوياني لويس سواريس أن يزيد غلّته التهديفية في كأس العالم للأندية حيث سبق أن سجل خمسة أهداف.

ويملك إنتر ميامي سجلّا ممتازا في المباريات التي يسجل فيها مهاجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي السابق، حيث فاز في المباريات الـ15 الأخيرة التي بصم فيها سواريس على هدف على الأقل.

ولا يمكن لأي من الفرق الأربعة لهذه المجموعة ضمان تأهله إلى دور الـ16 في الجولة الثانية.