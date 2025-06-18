نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يحدد أولى صفقات الأهلي بعد المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي قد طلب من إدارة النادي ضم مهاجم جديد للفريق عقب المونديال بجانب تواجد الثنائي وسام أبو علي وجراديشار.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تبحث حاليا طلب المدير الفني وهل سيكون المهاجم المنتظر محليا ام أجنبيا مع بحث موقف وسام أبو علي الذي تلقى عددا من العروض المغرية للانتقال إليها عقب المونديال.

وأضاف شبانة بأنه الأقرب حتى الآن هو الإتجاه للحل المحلي بإستعادة محمد شريف خاصة وأنه مهاجم دولي ولاعب سابق بالفريق إضافة إلى كون الصفقة ستكون إنتقال حر.

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