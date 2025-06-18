نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاجي يؤكد غياب هداف الهلال عن مواجهة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي أن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لن يشارك أمام ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية.

ونشر الهلال بيانا مقتضبا عبر حسابه على "إكس" قال فيه "تواجد اللاعب ميتروفيتش في العيادة، وذلك نظير شعوره بآلام في عضلة الساق الخلفية".

ولم يعلن النادي تفاصيل إضافية حول ما إذا كان ثاني هدافي الدوري السعودي في موسم 2023-2024 قادرا على المشاركة أمام ريال.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحافي إن ميتروفيتش لن يشارك بسبب إصابة تعرض لها سابقا و3 لاعبين غيره.

ويُعدّ ميتروفيتش (30 عاما) أهم لاعبي الهلال الهجوميين، إذ سجل 68 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 79 مباراة ضمن مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى السعودية في 2023 قادما من فولهام الإنجليزي.

وغاب المهاجم الدولي عن العديد من مباريات فريقه هذا الموسم بسبب الإصابة، لكنه سجل 19 هدفا في 23 مباراة كسادس هدافي الدوري.

ومن جهة أخرى، غاب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن تمارين ريال مدريد يوم الثلاثاء، لكن النادي لم يُصدر أي بيان حول الأسباب أو إذا ما كان قائد "الزرق" غير جاهز للمشاركة.