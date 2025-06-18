"ليلة كروية نارية!".. الهلال يواجه ريال مدريد في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية 2025.. إليك

الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد الساحة الرياضية اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، واحدة من أبرز وأشهر المواجهات في بطولة كأس العالم للأندية، حينما يلتقي فريق الهلال السعودي مع العملاق الإسباني ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة وهذه المباراة تحظى بمتابعة واسعة من عشاق الكرة، الذين ينتظرون أن يروا صراعًا كرويًا مثيرًا بين فريقين يحملان إرثًا كبيرًا في كرة القدم العالمية وتتميز هذه المواجهة بأهميتها الخاصة لكل من الفريقين، حيث يسعى كلاهما إلى وضع بصمة قوية منذ بداية مشوارهما في البطولة.

مباراة الهلال ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

يواجه الهلال اختبارًا قويًا أمام ريال مدريد، النادي الذي يعد من أبرز الأندية الأوروبية والعالمية. فريق الهلال يدخل اللقاء وهو على أتم الاستعداد، مدعومًا برغبة كبيرة في تقديم أداء مميز والتأهل إلى الأدوار المقبلة، مستفيدًا من حماسة لاعبيه وخبراتهم.

أما ريال مدريد، فهو يسعى إلى استعادة ألقابه العالمية تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، معتمدًا على تشكيلة قوية تضم نخبة من أفضل اللاعبين في العالم وتضم المجموعة أيضًا فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي، ما يجعل المنافسة محتدمة على بطاقة التأهل.

موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال في كأس العالم للأندية

ستُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، مساء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، حيث سيشهد الملعب انطلاق صافرة بداية المباراة التي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ريال مدريد

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة عبر شبكة قنوات MBC التي أعلنت عن بث اللقاء على قنواتها التالية:

MBC مصر 1

MBC مصر 2

MBC Action

كما يمكن مشاهدة المباراة مجانًا عبر منصة DAZN التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، مما يوفر تغطية شاملة وسهلة لكل المشاهدين في المنطقة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الهلال

يتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيلة هجومية متوازنة، مع التركيز على استغلال مهارات نجم الفريق كيليان مبابي، إلى جانب فينيسيوس جونيور ورودريجو في خط الهجوم، والتشكيل المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، راؤول أسينسيو، فران جارسيا

الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

التشكيل المتوقع للهلال أمام ريال مدريد

الهلال يعتمد على توازن قوي بين الدفاع والهجوم، بقيادة حارسه المميز ياسين بونو، مع تشكيلة متجانسة تضم:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، لودي، روبن نيفيز

الوسط: سافيتش، ميشائيل مالكوم

الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش

تُعد هذه المباراة فرصة ذهبية لكل من الهلال وريال مدريد لبدء مشوار البطولة بقوة، وإظهار قدراتهم الحقيقية أمام جمهور عالمي ومن المتوقع أن تكون المواجهة مليئة بالإثارة والتشويق، وسط منافسة شرسة على نقاط المباراة.