الدنيا مش ناقصه.. اصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل مواجهة بالميراس النارية.. طبيب الفريق يكشف وضع اللاعب

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب أحمد نبيل كوكا لم يشارك في المران الأخير للفريق، بسبب إصابة تعرض لها خلال مشاركته في لقاء إنتر ميامي الأميركي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وأوضح جاب الله أن كوكا يعاني من كدمة في الركبة، وهو ما استدعى منحه راحة من التدريبات الجماعية، تفادي لأي مضاعفات محتملة قد تؤثر على حالته، وأضاف أن اللاعب اكتفى بخوض تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم، في إطار خطة طبية تهدف إلى الاطمئنان على جاهزيته البدنية بشكل تدريجي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة، لتقييم حالته بشكل دقيق واتخاذ القرار الأنسب بشأن مشاركته في المباريات القادمة.

الأهلي يستعد لمواجهة نارية أمام بالميراس

ويواصل الأهلي تحضيراته الجادة لخوض اللقاء المرتقب أمام نادي بالميراس البرازيلي، وذلك في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمونديال الأندية، حيث تقام المباراة يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي المصري

بالميراس البرازيلي

بورتو البرتغالي

إنتر ميامي الأميركي

الجماهير تترقب المواجهة المقبلة، وسط طموحات بمواصلة العروض القوية، وتحقيق فوز يعزز من حظوظ الأهلي في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة العالمية.