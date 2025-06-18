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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صادرة عن موقع Football-Espana، أن الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد والمعار مؤخرًا إلى أستون فيلا، قد تواصل بشكل مباشر مع إدارة نادي برشلونة، معربًا عن رغبته الجادة في الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

"استعداد لتضحيات مالية".. راشفورد يسعى للرحيل وبرشلونة على الخط

راشفورد، البالغ من العمر 27 عامًا، يعيش فترة من التذبذب في مسيرته، خاصة بعد انخفاض مستواه مع مانشستر يونايتد، قبل أن يستعيد بعضًا من بريقه مع أستون فيلا خلال فترة الإعارة. وبحسب التقرير، فإن اللاعب يرى في برشلونة فرصة مثالية لإعادة إطلاق مسيرته من جديد، حتى لو تطلّب الأمر تخفيضًا كبيرًا في راتبه.

ورغم رغبة راشفورد الجامحة في الانضمام إلى "البلوغرانا"، إلا أن العقبة الكبرى أمام إتمام الصفقة تتمثل في القيود المالية الصارمة المفروضة على النادي الكتالوني من قِبل رابطة "الليغا" و"اللعب المالي النظيف"، إلى جانب ضغوط "فير فيفا" الخاصة بالأجور والميزانية.

وأكد الموقع الإسباني أن اللاعب الإنجليزي لا يضع برشلونة فقط على رأس أولوياته، بل يستكشف أيضًا عروضًا محتملة من أندية أوروبية كبرى أخرى، أبرزها باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، وإيه سي ميلان، بالإضافة إلى بعض الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في ذات السياق، قام وكيل اللاعب وشقيقه، دواين ماهنارد، بإجراء محادثات تمهيدية مع ممثلين من عدة أندية، من ضمنها إيه سي ميلان وبوروسيا دورتموند، لاستطلاع إمكانية ضم راشفورد سواء على سبيل الإعارة أو في صفقة بيع دائمة، اعتمادًا على الظروف التعاقدية التي قد يتم التوصل إليها خلال الأسابيع المقبلة.