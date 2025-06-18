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أحمد جودة - القاهرة - نُشرت تقارير مؤخرًا تفيد بأن والدَي اللاعب الألماني فلوريان فيرتز، هانس-يوآخم وكارين د حصّلوا عمولات بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية بعد دورهم كووكلاء في صفقة انتقال نجلهم إلى ليفربول، والتي تعد الأغلى بتاريخ البطولة المحلية.

"عمولات بالذهب".. كيف تحولت عائلة فيرتز إلى الفائز الحقيقي في انتقال فلوريان

قيمة الصفقة الأساسية بلغت 100 مليون جنيه إسترليني، مع إضافات قد تصل إلى 16 مليون.

راتب فيرتز السنوي يتراوح من 20 إلى 22 مليون يورو، أو ما يقرب من £355،000 أسبوعيًا، وفقًا لتصريحات متنوعة عنها

عند احتساب الرواتب والإضافات والعمولات، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي التزام ليفربول تجاه الصفقة 200–218 مليون جنيه على مدى خمس سنوات.