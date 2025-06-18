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أحمد جودة - القاهرة - ليفربول توصّل إلى اتفاق مع باير ليفركوزن لضم الألماني فلوريان فيرتز بعقد يمتد خمس سنوات، بقيمة مبدئية 100 مليون جنيه إسترليني قد ترتفع إلى 116–116.5 مليون مع الإضافات، ليُصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم البريطانية.

ليفربول يعزز صفوفه بلاعب منتخب ألمانيا.. فيرتز صفقة الأرقام القياسية

الصفقة تأتي عقب توقيع ميروس كيركيز من بورنموث مقابل نحو 40 مليون جنيه.

رغم اهتمام ليفربول بضم ألكساندر ايساك من نيوكاسل، فإن متابعة الصفقة قد تتطلب عرضًا ضخمًا يصل إلى 100–120 مليون جنيه.