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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه لم يندم على تعيين أنجي بوستيكوجلو في منصب المدير الفني للفريق، لكن في الوقت ذاته يرى أن قرار إقالة المدرب الأسترالي كان صائبا، رغم قيادة النادي لأول لقب منذ 17 عاما.

رئيس توتنهام لم يندم على تعيين بوستيكوجلو

وقال رئيس نادي توتنهام الإنجليزي في مقابلة نشرتها القناة الرسمية للنادي على منصة "يوتيوب" اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده مع الرئيس التنفيذي الجديد، فيناي فينكاتيشام، أنه لم يتخذ مفرده القرار "الصعب عاطفيًا" بإقالة بوستيكوجلو.

وخسر توتنهام في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز واحتل المركز السابع عشر في نهاية الموسم، مما تسبب في الإطاحة بالمدرب الأسترالي بعد عامين في النادي، رغم تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

وقال ليفي "لا أندم على تعيين أنجي... في موسمه الأول أنهينا المشوار في المركز الخامس، وفي الموسم الثاني كنا في غاية السعادة للفوز بلقب، لكننا بحاجة إلى المنافسة في جميع المسابقات، شعرنا أننا بحاجة إلى التغيير".

وأشار ليفي "كان قرارا جماعيا، لم يكن قراري، نحن نفعل كل شيء معا، كان الأمر صعبا من الناحية النفسية، لكننا نعتقد أننا اتخذنا القرار الصائب للنادي".

وتولى توماس فرانك، مدرب برينتفورد تدريب توتنهام خلفا لبوستكوجلو، ويأمل ليفي أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة النادي لمساره الصحيح.