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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدافع الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر- أرنولد أن الجميع "يبدأ من الصفر" في مساعي تطبيق فلسفة تشابي ألونسو المدرب الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني.

ألكسندر أرنولد يتحدث عن تجربته في ريال مدريد

وانتقل ألكسندر أرنولد من ليفربول إلى ريال مدريد الأسبوع الماضي، ولا يتقن اللغة الإسبانية بشكل كامل، لكنه يعتقد أن منحنى التعلم لا ينطبق عليه وحده.

وتحدث المدافع الإنجليزي لمنصات نادي ريال مدريد قبل ظهوره الأول المتوقع في المباراة الافتتاحية للنادي الملكي أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية "إنه مدرب جديد وجهاز فني جديد، لذا فنحن نبدأ جميعا نبدأ من الصفر".

وأضاف: "نحن نحاول جميعا التعلم واستيعاب جميع المعلومات وتطبيقها في أسرع وقت ممكن... ونحن متحمسون للغاية للبدء".

وأشار المدافع السابق لليفربول: "التدريبات عالية الجودة، والكرة تتحرك بسرعة كبيرة، من الواضح أن الأمور مختلفة تمامًا عما اعتدت عليه من حيث اللاعبين وأساليب اللعب، ولكن لا بأس، أنا أستمتع بالتغيير وأكون جزءًا منه".

وأوضح "أشعر براحة كبيرة، وأنا سعيد بوجودي هنا، لكي أكون صادقًا لا أستطيع وصف مدى امتناني لهؤلاء الشباب وكيف جعلوني أشعر بالترحيب، لقد بذلوا قصارى جهدهم للتحدث معي وجعلوني أشعر بالراحة، وتأكدوا من الاستجابة لكل احتياجاتي، ولا سيما فيما يتعلق بالترجمة، لقد ساعدوني كثيرًا في كل شيء، لذا لا يسعني إلا أن أشكرهم جزيل الشكر".

وتابع "نحن الآن متحمسون للمباريات التي سنبدأها قريبًا، عندما أكون أنا أو جود بيلينجهام مع اللاعبين فهم يتحدثون بالإنجليزية، لذا يمكننا فهمهم، من بعض النواحي، الأمر أسهل مما توقعت، ومن نواحٍ أخرى الأمر صعب، الاجتماعات والأمور التكتيكية تكون بالإسبانية، لذا علي أن أعتاد عليها قليلًا، أما بالنسبة للمحادثات اليومية، فالأمر سهل، لدي مستوى جيد من اللغة الإسبانية، ويمكنني إجراء محادثة مع اللاعبين، كما إنهم يفهمون اللغة الإنجليزية جيدًا، لذا فإن التواصل بيننا سهل".

وختم ألكسندر أرنولد حديثه بالقول "الأجواء التي واجهتها لحظة قدومي إلى ريال مدريد كانت مهمة بالنسبة لي، أن أتمكن من الحضور إلى هنا، وقضاء بعض الوقت في الفندق، والتدريب على أرض الملعب... خلال الوقت الذي أقضيه مع الفريق، أشعر بالاندماج، لذا بالنسبة لي ولدين هويسن، من المثالي أن نكون مع الجميع، وأن نتعرف على بعضنا البعض، وأن نفهم بعضنا وأن نندمج بأفضل شكل، نحن سعداء جدًا بوجودنا هنا ومتحمسون لبدء المباريات أيضا".