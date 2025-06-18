نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي الزمالك قررت الاستغناء عن الثنائي سيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة إعادة هيكلة الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

رحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الصيفي

ويسعى مسؤولو الزمالك لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بعدم استمرار الثنائي ضمن قائمة الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن عقد الجزيري تم تجميده في الفترة الماضية، مع وجود نية لبيعه هذا الصيف، خاصة في حال التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز.

وفي السياق ذاته، أصبح أحمد الجفالي قريبًا من مغادرة القلعة البيضاء، بعد أقل من ستة أشهر على انضمامه، وذلك بسبب عدم تقديم المستوى الفني المتوقع منه منذ قدومه.