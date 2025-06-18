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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يجهز عرضًا ماليًا ضخمًا للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا، نجم نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد يقدم عرضا ضخما لضم نجم برشلونة

وبحسب ما أوردته شبكة “TV3” الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض يصل إلى 150 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب، في صفقة قد تكون من الأضخم هذا الصيف.

ورغم تمسك برشلونة باللاعب واعتباره أحد العناصر الأساسية في التشكيلة الفنية، فإن العرض المالي الكبير من النادي الإنجليزي قد يدفع إدارة النادي الكتالوني لإعادة النظر في موقفها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي.

ويحظى رافينيا بثقة كبيرة من الجهاز الفني لبرشلونة، ويُعد من الأعمدة الهجومية البارزة في الفريق، مما يجعل قرار بيعه محل دراسة دقيقة داخل أروقة النادي.